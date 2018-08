Silverstone het meest geliefd bij F1-fans, Monaco scoort beroerd

Fans hechten bij een circuit vooral waarde aan de onvoorspelbaarheid, zo blijkt uit onderzoek. Hoe het favoriete team of de favoriete coureur scoort op een track, vinden de supporters van minder belang. Wat dat betreft is het niet gek dat het smalle stratencircuit in Monaco geen hoge ogen gooit. Na de Canadese GP is de race, waar het zeer lastig inhalen is, in het glamoureuze Monte Carlo het minst populair. Slechts 31 procent van de ondervraagden waardeert het stratencircuit als ‘uitstekend’ of ‘goed’.