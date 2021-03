Sleutelseizoen voor Verstappen: beste kans op titel, maar toekomst blijft een gok

Door Arjan Schouten

Hoe mooi zou het zijn, wereldkampioen in het eerste jaar dat Zandvoort terug is op de kalender? Een gigantische waarde heeft het komende kampioenschap, in een jaar dat Lewis Hamilton vecht voor zijn achtste recordtitel. Kroonprins is Max Verstappen al jaren, het is wachten op de onttroning. Laat dat dan maar gebeuren vlak voor de koning een soort god dreigt te worden.