Snellere motor voor Verstappen in Frankrijk

Max Verstappen beschikt in Frankrijk over een nieuwe Honda-motor. De Japanse fabrikant levert de zogenaamde spec-3 versie, de tweede update van het seizoen. Honda geeft aan dat de motor sneller is, maar nog niet kan tippen aan Mercedes en Ferrari.

De eerste update van Honda was in Bakoe en zorgde voor meer betrouwbaarheid. Nu kan er meer op de snelheid gefocust worden. Voor Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat betekent de nieuwe motor een gridstraf. Alexander Albon krijgt nog niet de beschikking over de nieuwe motor, omdat Toro Rosso dan twee coureurs met een gridstraf zou hebben. Per seizoen mogen er namelijk slechts drie motoren gebruikt worden voordat er straffen uitgedeeld worden.

,,Onze testdata toont aan dat de motor sneller is, maar we weten dat we nog niet op het niveau zitten van de constructeurs die aan kop van het kampioenschap staan. Maar we zetten een stap in de juiste richting en zetten de ontwikkeling voort. Daarbij doen we een beroep op alle middelen van het gehele bedrijf”, stelt Honda.