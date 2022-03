Het nieuwe Formule 1-seizoen start op zondag 20 maart met de eerste race in Bahrein. Bij Max Verstappen prijkt als wereldkampioen dit keer nummer 1 op zijn nieuwe Red Bull-bolide. Maak het volgen van alle races nog spannender en test in ons GP-spel jouw kennis over de Formule 1 .

In aanloop naar het nieuwe seizoen zijn de eerste testdagen in Barcelona al geweest. Deze week (10-12 maart) strijken de coureurs in Bahrein neer voor de laatste testdagen. Doordat het technisch reglement in de Formule 1 ingrijpend is veranderd, breekt er een nieuw tijdperk aan en zijn de auto's compleet anders dan voorgaande jaren. Bekijk hier de nieuwe bolide van Verstappen.

Volledig scherm Formule 1 © Lapresse

Budget van 100 miljoen euro

Het belooft dus een spannend seizoen te worden, waarin de uitkomst niet zomaar is te voorspellen. Daarnaast staat er normaal gesproken een recordaantal van 23 races op de rol. De GP in Rusland is weliswaar geschrapt, maar er komt waarschijnlijk een nieuwe race voor in de plaats. Daarom is het des te uitdagender om in ons GP-spel jouw kennis van de Formule 1 te testen.

Stel met een fictief budget van 100 miljoen euro jouw team van vier coureurs samen en voorspel elk raceweekeinde de top-3 in de kwalificatie, het podium bij de race en de positie van Verstappen.

Je neemt het in ons Formule 1-spel op tegen duizenden autosportliefhebbers. Daarbij strijd je niet alleen om de eer, maar je dingt ook mee naar schitterende prijzen. Wil je meespelen en kans maken op deze mooie prijzen, schrijf je dan snel in voor ons GP-spel. Ga hiervoor naar ad.nl/gp-spel.

Daag je vrienden uit

Maak het spel nog leuker en neem het in een vriendenleague op tegen je collega’s, familie en vrienden. Laat zien dat jij over de meeste GP-kennis beschikt!

Meer weten over het spel? Bekijk de volledige speluitleg van het GP-spel. Maak het volgen van alle races in de Formule 1 zo nog spannender. Aarzel dus niet en schrijf je vooral in voor ons GP-spel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.