Starttijden GP Azerbeidzjan: zo laat rijdt Max Verstappen dit weekend door de straten van Bakoe

Na de regenachtige processie in Monaco die door een fout van Ferrari in de pitstraat beslist werd hebben we deze week weer een stratencircuit, maar wel een met een heel ander karakter. Het rondje van 6 kilometer door Bakoe is een stuk langer dan dat in Monte Carlo en bovendien zijn er hier ook wat meer inhaalmogelijkheden. Toch geldt ook hier: de muur is nooit ver weg.

Nog nooit mocht Max Verstappen in Bakoe als winnaar naar het podium. Vorig jaar leek daar verandering in te komen, maar toen de overwinning vijf rondes voor het einde zeker leek klapte zijn achterband. De Nederlander eindigde in de muur. Teamgenoot Sergio Pérez was de lachende derde toen ook Lewis Hamilton het met een remfout na de herstart uit handen gaf.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen op het Baku City Circuit. De omloop aan de Kaspische Zee ligt er nog altijd hetzelfde bij als in voorgaande jaren, al heeft de organisatie uit veiligheidsoverwegingen wel wat veranderingen aangebracht aan de ingang van de pitstraat. Voor de Nederlandse F1-liefhebber geldt dat er telkens 's middags wordt gereden, maar let op: de race op zondag is wel al iets eerder dan we bij andere Europese GP's gewend zijn.

Vrijdag

• 13:00 uur: Eerste vrije training

• 16.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag

• 13.00 uur: Derde vrije training

• 16.00 uur: Kwalificatie

Zondag

• 13.00 uur: Race

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.