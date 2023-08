Sterke Max Verstappen pakt voor derde jaar op rij pole voor thuisrace na tumultueuze kwalificatie

Het circuit van Zandvoort was aan het begin van de kwalificatie nog flink nat, waardoor alle coureurs in Q1 op intermediate-banden reden. Maar ook op de banden met profiel was het glijden. Dat gold ook voor Max Verstappen die een bocht miste en in het grind terecht kwam. Het deerde de wereldkampioen niet, want hij was daarna ruimschoots snel genoeg om zich te plaatsen voor de tweede kwalificatie sessie. Alleen Williams-coureur Alexander Albon klokte in Q1 een snellere tijd.

Charles Leclerc had het een stuk lastiger in Q1. De Monegask, winnaar van de vorige kwalificatie tijdens de Grand Prix Prix van België had zijn auto regelmatig niet helemaal onder controle en ging, soms glibberend, in zijn allerlaatste poging net snel genoeg om Q2 te halen. Hij plaatste zich als veertiende.

Bekijk hier hoe Max Verstappen in het grind belandt.

In de tweede sessie viel er wel een slachtoffer van naam. Lewis Hamilton kwam niet verder dan de dertiende tijd en start de Grand Prix van Nederland vanaf de zevende startrij. Verstappen kwam op het snel opdrogende circuit sterk voor de dag, terwijl ook de Williams-coureurs indruk maakten. Albon was ook in Q2 snel en klokte daarin de derde tijd terwijl zijn Amerikaanse teamgenoot Logan Sargeant voor het eerst in zijn carrière Q3 haalde in een Formule 1-kwalificatie.

Harde crash Sargeant

Toch kon hij de kwalificatie niet in euforie afsluiten, want vroeg in de laatste sessie crashte Sargeant hard. Hij verloor de controle over zijn Williams, vloog van het circuit en kwam met hoge snelheid in de bandenstapel terecht. Het veroorzaakte een rode vlag, waarna de kwalificatie lang stil kwam te liggen.

Toen de overgebleven negen coureurs hun jacht op poleposition eindelijk konden hervatten, duurde het niet lang voordat er wéér een rode vlag kwam. Dit keer vloog Leclerc van de baan af. Hij had de hele dag al moeite om zijn Ferrari in bedwang te houden en nu verloor hij de controle volledig. Hij klapte vol de muur in en kon vervolgens in een campingstoeltje vanuit de berm toekijken hoe de kwalificatie van de Dutch Grand Prix eindigde.

Bekijk de ontknoping van de kwalificatie.

Ultieme poging

Na de crash van Leclerc was er nog tijd voor één ultieme poging om de race vanaf plek één te starten. En die kans pakte Verstappen met beide handen aan. Hij was veruit de snelste op het circuit van Zandvoort en behield zijn ongeslagen status in zijn thuisland. Sinds de rentree van de Formule 1 in Nederland heeft Verstappen alle drie de kwalificaties en alle twee de races gewonnen.

Achter de ongenaakbare Nederlander werd McLaren-coureur Lando Norris tweede en Mercedes-rijder George Russell derde. Albon, Aston Martin-routinier Fernando Alonso en Ferrari-coureur Carlos Sainz zorgden er daarachter voor dat de eerste zes coureurs van zes verschillende teams zijn. Verstappens teamgenoot Pérez start de race vanaf plek zeven.

Hij zal alle zeilen bij moeten zetten om ervoor te zorgen dat de wereldkampioen niet wéér een enorme slag slaat in de titelstrijd. De Nederlander heeft hoe dan ook een geweldige uitgangspositie om zijn negende grand prix op rij te winnen. Hij kan voor eigen publiek het record van Sebastian Vettel evenaren.

Liveblog bekijk belangrijke updates Pole voor Verstappen! Verstappen duikt meteen onder de tijd van de McLarens! Hij snelt naar 1.10,567. Daarmee is hij een halve seconde rapper dan Norris. De coureurs komen weer de baan op. We maken ons op voor een spannende ontknoping. De kwalificatie staat op het punt om weer hervat te worden. Er staan nog 4 minuten op de klok. De kwalificatie wordt bekeken door koning Willem-Alexander en zijn oudste dochter, prinses Amalia. Het bezoek van de vorst en de prinses was niet aangekondigd. © ANP Code rood! En weer zwaait de rode vlag. Leclerc mist een bocht en schiet met zijn Ferrari van de baan. Daar komt Verstappen nog niet aan. Hij geeft drie tienden toe op Norris en nestelt zich op P3. De McLarens zijn weer bij de les. Norris noteert de snelste tijd met 1.12,049, teamgenoot Piastri is 2 tienden langzamer. Door de lange pauze is de baan nu vrijwel droog. Dat zullen we aan de tijden ongetwijfeld gaan merken. De klok loopt weer, de komende acht minuten wordt duidelijk wie er pole pakt in Zandvoort. Om 16.11 uur wordt de kwalificatie weer hervat. Bekijk hier de beelden van de harde crash van Sergeant. Gelukkig een duimpje omhoog bij Sargeant. Door zijn crash laat de ontknoping van de kwalificatie nog even op zich wachten. Het duurt nog zeker 8 minuten voordat de boarding weer is hersteld. Even een blik op de tijdenlijst. Slechts drie coureurs hebben al een tijd neergezet. Albon is de snelste met 1.15,743. Iedereen heeft inmiddels de droogweerbanden onder de auto geschroefd. Er staan nog 8 minuten en 13 seconden op de klok. Code rood! Logan Sargeant, die zich zo verrassend had geplaatst voor Q3, schiet hard van de baan. Hij stapt gelukkig uit zijn auto, maar de schade aan de auto is groot. Verstappen komt op intermediates naar buiten, maar duikt snel weer naar binnen voor de slicks. De baan is namelijk vrijwel droog. Start Q3! Pakt Verstappen voor het derde jaar op rij pole in Zandvoort? Over 12 minuten weten we het! Einde Q2! Hamilton redt het niet! De zevenvoudig wereldkampioen valt af, net als Stroll, Gasly, Tsunoda en Hülkenberg. Verrassenderwijs weet Sargeant (P10) zich wel te plaatsen voor Q3. Q2 CLASSIFICATION Verstappen from Piastri from Albon, and Sargeant P10! 👀 Should be a mega Q3 🤩#DutchGP #F1 Verstappen zet even de puntjes op de i. Hij schudt een rondje van 1.18,856 uit de mouw en is daarmee weer de snelste van allemaal. Piastri volgt op een halve seconde op P2. Albon is bezig aan een uitmuntende kwalificatie. Hij duikt dankzij een geweldige laatste sector onder de tijd van Verstappen. Ook Russell is rapper dan de Nederlander. De baan in Zandvoort begint steeds sneller te worden, omdat het al een tijdje gestopt is met regenen. Dus bijna alle coureurs weten zich nog te verbeteren. Verstappen vertrouwt het niet helemaal en komt nu naar binnen voor een nieuw setje intermediates.



Verstappen from Piastri from Albon, and Sargeant P10! 👀



Should be a mega Q3 🤩#DutchGP #F1 pic.twitter.com/vvWSaAAEwy — Formula 1 (@F1) August 26, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Verstappen zet even de puntjes op de i. Hij schudt een rondje van 1.18,856 uit de mouw en is daarmee weer de snelste van allemaal. Piastri volgt op een halve seconde op P2. Albon is bezig aan een uitmuntende kwalificatie. Hij duikt dankzij een geweldige laatste sector onder de tijd van Verstappen. Ook Russell is rapper dan de Nederlander. De baan in Zandvoort begint steeds sneller te worden, omdat het al een tijdje gestopt is met regenen. Dus bijna alle coureurs weten zich nog te verbeteren. Verstappen vertrouwt het niet helemaal en komt nu naar binnen voor een nieuw setje intermediates.

Volledig scherm © ANP

