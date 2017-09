Sterrenstof in Singapore

BLOGOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk's en glitter en glamour.

Door Rik Spekenbrink

Nee, niet doemdenken. Dat er een kans bestaat dat je twee keer 12,5 uur in een vliegtuig zit voor een race die vanuit Nederlands oogpunt na één ronde over kan zijn, gewoon niet bij stilstaan. Max Verstappen gaat hier podium rijden, klaar. En zo niet: je bent er maar wel mooi, in Singapore. ,,Vervelende baan heb jij toch'', hoorde ik afgelopen week regelmatig op licht ironische toon. En zo is het natuurlijk (niet).

Singapore is bovendien één van de leukste races en bestemmingen van de kalender, vertelden de kenners. Na twee uitgebreide rondjes door de stadstaat kan ik dat laatste onderstrepen. Poepieluxe hotels tot in de wolken zo hoog, fraaie stadsparken en overal de geur van heerlijk eten. Lopend door de straten kijk je je ogen uit.

Wat meteen opvalt: alles is even schoon. Ieder parkje is aangeharkt, het gras (tenzij nep) keurig gemaaid en de prullenbakken worden zo’n beetje ieder kwartier geleegd. Ik ben in al die straten precies één leeg pakje sigaretten op de stoep tegengekomen. Heeft alles te maken met de strenge wetten hier natuurlijk. Op het weggooien van afval, het kauwen van kauwgom of eten in de metro staan enorme bekeuringen. Ik las net dat zelfs het 'zomaar' oversteken je op 500 Singaporese dollar (370 euro) kan komen te staan. Toch maar even op letten vanaf nu...

Hallucineren

Hoewel je overal, dus ook in Singapore, op Nederlanders stuit, zullen er uiteraard niet zo veel Verstappen-fans zijn als bij sommige Europese races. Waar je in Hongarije voor 100 euro een ticket hebt voor het hele weekeinde, tel je hier een veelvoud neer. Betaalbare hotels zijn er ook niet veel en een biertje kan in de avond zomaar in prijs verdubbelen, van 7 naar 15 dollar. Zeker in het supertoeristische Clarke Quay. Op een paar honderd meter van het Marina Bay Street Circuit lijkt de Grand Prix hier trouwens ver weg, niets wijst hier op de race van zondag.