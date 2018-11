Stratenrace Hanoi op Formule 1-kalender van 2020

Video Prins Bernhard jr. hoopt binnen halfjaar duidelijk­heid te hebben over F1 in Zandvoort

5 november Prins Bernhard van Oranje hoopt dat binnen een halfjaar duidelijk wordt of de Formule 1 in 2020 naar Zandvoort komt. ,,We zitten niet stil, hebben allerlei analyses gemaakt waar wat moet komen. Zo moet de Arie Luyendyk-bocht wat gekanteld worden. Het is niet zo dat we pas over een halfjaar aan de slag gaan’’, aldus de eigenaar van Circuit Zandvoort vanavond bij Ziggo’s Peptalk.