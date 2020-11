Stroll stunt in zinderende kwalificatie met pole, Verstappen maakt voorste startrij compleet

Stroll op pole, wie had dat verwacht? Niemand, na drie vrije trainingen en twee kwalificatiesessies in Turkije. De omstandigheden waren bizar lastig. Begonnen met regen, maakte de wedstrijdleiding al na amper tien minuten een voorlopig einde aan de kwalificatie, om pas veertig minuten later weer te beginnen. Maar droog was het nog lang niet. En in die tricky omstandigheden bleek Verstappen een klasse apart. Net als in vrije trainingen stampte hij op regenbanden naar de snelste tijden in de kwalificatie, secondes voor sommige concurrenten. Maar met minder regenval op een steeds drogere baan, wist hij na één rondje in Q3 genoeg toen Sergio Pérez sneller reed op intermediates. Zelf ook weer bezig aan een snelle ronde, brak hij die af om het meest etreme rubber ook in te wisselen voor die tussenband. Daarop verbeterde hij zich nogmaals in Q3, maar dat deed ook Lance Stroll. En niet Verstappen, maar de Canadees ging er zo totaal verrassend met pole vandoor. Een bittere pil voor de Limburger, die heel het weekend al domineerde in Turkije. ,,Als je de hele tijd eerste staat en dan uiteindelijk tweede wordt, dat wil je gewoon niet”, reageerde Verstappen, behoorlijk teleurgesteld met P2. ,,Op die inters lukte het ons gewoon niet, die waren dramatisch. Die werkten totaal niet voor ons.”