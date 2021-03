Superieure Verstappen klopt Hamilton ruim in strijd om pole in Bahrein

VideoDe verwachtingen waren hoog, en Max Verstappen maakt ze voorlopig waar in Bahrein. In een bloedstollende kwalificatie in Bahrein was hij Lewis Hamilton liefst vier tienden te snel af. De Nederlander start de openingsrace van 2021 morgen vanaf pole position met de Brit staat naast hem.

Het was de eerste echte krachtmeting van het seizoen. En wat voor één. Max Verstappen werd gebombardeerd tot favoriet, ontweek die rol, maar handelde er wel naar. Met bijna vier tienden was hij zevenvoudig en regerend wereldkampioen Lewis Hamilton te snel af. Valtteri Bottas start vanaf plek 3. Het is de vierde pole voor de Limburger, al telt hij er zelf één meer, namelijk die hem werd ‘afgenomen’ in Mexico in 2019. ,,Eindelijk, vriend”, zei Verstappen over de boordradio richting zijn engineer, waarna ook teambaas Christian Horner hem feliciteerde.

Volledig scherm © AFP Verstappen zette gelijk de toon in ‘Q1’. Ondanks een foutje in de eerste sector klokte hij de snelste tijd. In het interessante deel Q2 was het Ferrari dat verraste, met beide auto’s op één duizendste van elkaar aan de kop van het klassement. Max Verstappen bleef een paar tienden achter, maar noteerde die tijd wel op mediumbanden, waarop hij de race morgen dus mag starten. Hij kwam - voor de zekerheid - nog naar buiten op de zachte band, ging daar ook hard op, maar liet de ronde lopen toen hij ‘veilig’ was. Sergio Pérez, de nieuwe teamgenoot van Verstappen, overleefde Q2 niet. Zijn eerste snelle ronde werd afgenomen vanwege het overschrijden van de track limits, de tweede was niet snel genoeg om de eerste tien te halen. De gok om op mediumbanden te blijven rijden pakte verkeerd uit.

Het laatste deel, Q3, beloofde akelig spannend te worden. In de eerste pogingen ontliepen de kanonnen elkaar precies 23 duizendsten, in het voordeel van Verstappen. Maar dit keer was het niet Mercedes dat in de allesbeslissende omloop iets extra’s vond, maar Red Bull Racing en Verstappen. Met 1.28,977 bleef hij Hamilton (1.29,385) toch stevig voor. En leverde hij een eerste antwoord over de krachtsverhoudingen dit jaar.

Daar was het even wachten op geweest. Eigenlijk begon het speculeren daarover 104 dagen geleden al. Toen won Max Verstappen de laatste race van 2020. Mercedes had de boel uit veiligheidsoverwegingen misschien ietwat teruggeschroefd, toch zorgde de zege bij Red Bull Racing voor optimisme over de toekomst. En dat groeide de afgelopen weken alleen maar meer. Een nieuwe motor, een ‘stabielere’ auto, problemen bij Mercedes in de testweek. Het voedde allemaal het idee, en/of de hoop, dat het dit jaar allemaal een stuk spannender zou worden als het gaat om de hoofdprijzen. Maar, herhaalde Verstappen tot vervelens toe: het gaat om Q3, de laatste 12 minuten van de kwalificatie in Bahrein. En hij leverde.

