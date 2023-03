Teambaas van Nyck de Vries: AlphaTauri wordt niet verkocht door Red Bull

Column Arjan Schouten | Zou het normaal zijn als Jos Verstappen opeens F1-cir­cuits gaat uittekenen?

AD-journalist Arjan Schouten over Adrie van der Poel, die het parkoers van het WK veldrijden in Hoogerheide heeft uitgezet. Is het gek dat de vader van een topfavoriet zich daarmee bezighoudt?