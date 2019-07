Technisch directeur Resta weg bij Alfa Romeo

Alfa Romeo heeft de Fransman Jan Monchaux tot opvolger van Resta benoemd. Monchaux was hoofd aerodynamica bij de renstal, die een voortzetting is van Sauber. De renstal heeft nauwe banden met Ferrari, omdat het de motor van de Italiaanse fabrikant krijgt geleverd.



Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi zijn de wedstrijdrijders van Alfa Romeo. Ze rijden dit seizoen in de middenmoot. Räikkönen is het best geklasseerd op de achtste plaats in de WK-stand.