Tijd Vettel uit ochtend blijft overeind, Verstappen na twee spins zesde

Verstappen wachtte lang voordat hij aan de vijfde testdag in Catalonië begon, wat alles te maken had met het feit dat de baan nog niet voldoende opgedroogd was van eerdere regenval. Toen dat wel het geval was ging de Red Bull-coureur met de nodige meetapparatuur aan boord naar buiten en het duurde niet al te lang voordat hij voor het eerst stilstond. Bij lage snelheid spinde hij in de laatste chicane van het circuit.



Een stuk zwaarder was de tweede schuiver van Verstappen. In bocht 5, waar Valtteri Bottas even eerder al de baan verliet, groef de Limburger zich in het grind in. Hij kwam niet op eigen kracht weg en werd door de takelwagen meegenomen. De schade bleek mee te vallen want in de slotfase van de sessie keerde Verstappen weer terug op het asfalt, om tot dat moment de vijfde tijd neer te zetten. De rondeteller stopte op 31.