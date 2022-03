Tijd voor een blik in de spiegel na race in Djedda: ‘Moeten gaan denken wat het best is voor de sport’

Door Arjan Schouten



Had het aan de coureurs gelegen, dan was die zege van Max Verstappen er nooit gekomen in Djedda. Dan hadden ze in de nacht van vrijdag op zaterdag hun boeltje gepakt, na de raketaanslag nabij het circuit. Dat ze uiteindelijk toch gingen racen, moet niet automatisch worden uitgelegd als een gebrek aan ruggengraat. Behalve de aanwezigen weet niemand wat er die nacht exact is gezegd in dat kantoor van de Formule 1, achter de glazen deuren. Welke druk er is uitgeoefend op de hoofdrolspelers van de koningsklasse, wat hun is verteld als consequenties van een voortijdig vertrek.