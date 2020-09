Tóch fans bij GP in Monza: 250 artsen en verpleegkundigen welkom

Het idee is afkomstig van de Italiaanse renstal van Ferrari. ,,Het is een symbolisch eerbetoon voor hun moed, inzet en onverschrokkenheid tijdens de coronacrisis”, aldus Ferrari. Sinds het seizoen na de coronastop in de Formule 1 begon, zijn er nog niet eerder toeschouwers bij de races geweest.

Ferrari-coureur Sebastian Vettel zei eerder nog dat hij zelfs blij is dat er voor het eerst in de lange geschiedenis van Ferrari op Monza geen fans bij zijn vanwege de coronacrisis. ,,Begrijp me niet verkeerd, het is heel jammer dat ze er niet zijn, maar in de gegeven omstandigheden zou ik het heel moeilijk vinden om voor het oog van de fans in de Ferrari te rijden.”