Todt belooft onderzoek na horrorcrash Floersch

Verstappen kijkt uit naar laatste race van het jaar: ‘Abu Dhabi is altijd speciaal’

16 november Max Verstappen kijkt uit naar de laatste grand prix van het jaar, volgende week in Abu Dhabi. ,,Het is daar ook altijd speciaal vanwege de sfeer. Het publiek komt in groten getale en maakt veel herrie, en omdat het een race bij zonsondergang is brengt dat een uniek gevoel met zich mee.”