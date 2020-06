Toestand voormalig F1-coureur Zanardi stabiel, maar blijft kritiek

De Italiaanse handbiker en voormalig Formule 1-coureur Alex Zanardi ligt aan de beademing op de intensive care van een ziekenhuis in Siena. Zijn toestand is stabiel, maar blijft kritiek, zo meldde het ziekenhuis vanmorgen in een verklaring.

Zanardi (53) botste gisteren met zijn handbike op een vrachtwagen. Naar verluidt was de voormalige Formule 1-coureur, die in 2001 bij een crash beide benen kwijtraakte en daarna als paralympisch sporter verderging, op een steile weg op de verkeerde weghelft beland. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de stad Pienza, in de regio Toscane. Hij werd met een helikopter naar een ziekenhuis in Siena gebracht.

Daar onderging Zanardi een operatie van drie uur aan zijn hoofd, hersenen en zijn gezicht. ,,De patiënt is daarna naar de ic gebracht, maar de situatie is zeer ernstig", aldus het ziekenhuis. De volgende ochtend liet het ziekenhuis in een update weten dat het neurologische beeld nog steeds ernstig is.

De Italiaanse coureur was van 1991 tot en met 1994 en in 1999 actief in de Formule 1. Zanardi begon na zijn crash een carrière als handbiker en won twee keer goud op de Olympische Spelen van Londen 2012 en twee keer goud op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Zanardi is door de wijze waarop hij zich terugknokte na de zware crash een inspiratie voor velen geworden en is heel populair. ,,Jij hebt nooit opgegeven en met je buitengewone krachten ben je duizenden obstakels te boven gekomen”, reageerde de Italiaanse premier Guiseppe Conte gisteren op Twitter. ,,Kom op, Alex Zanardi, geef niet op. Heel Italië vecht met je mee.”