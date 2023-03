Torenhoge favoriet Max Verstappen: ‘De auto is voor mijn gevoel op elk vlak beter dan vorig jaar’

Teambaas AlphaTauri: ‘Slechtste wat Nyck de Vries kan doen, is zichzelf vergelij­ken met Max Verstappen’

Franz Tost had Max Verstappen tijdens zijn eerste jaar in de Formule 1 onder zijn hoede en is nu ook teambaas van rookie Nyck de Vries bij AlphaTauri. Twee onvergelijkbare coureurs in onvergelijkbare fases in hun carrière. Maar beiden Nederlanders, dus gaan de twee met elkaar worden vergeleken. Sowieso in Nederland.