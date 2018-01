Toro Rosso: Uiteindelijke halo ziet er beter uit dan de testversies

,,Met de aerodynamische onderdelen op de halo zal het er al wat meer uitzien zoals het hoort in de Formule 1, beter dan dat we eerst hadden", aldus Key. ,,De halo is iets verfijnder, omdat de teams nu de aerodynamica rondom de halo hebben bestudeerd."



Volgens Key zal iedereen snel wennen aan de halo. Hij denkt dat de protesten vervolgens zullen verstommen, waarna het weer over racen gaat.



Er is enorm veel kritiek op de halo, die geïntroduceerd wordt om de coureurs te beschermen tegen rondvliegende brokstukken. Volgens velen, onder wie wereldkampioen Lewis Hamilton, hoort de ring niet thuis in de Formule 1. Voorafgaand aan de laatste Grand Prix van afgelopen seizoen gaf de Brit nog aan dat het de laatste race zou zijn waarin de F1-wagens er goed uit zagen.



Op 20 februari onthult Renault als eerste renstal zijn auto. De halo die daarop zal zitten, zal nog niet de definitieve versie zijn, omdat de teams bang zijn dat zaken gekopieerd worden. De testdagen in Barcelona beginnen op 26 februari. De eerste Grand Prix van het seizoen staat op 25 maart op het programma.