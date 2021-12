Toto Wolff: ‘Hart en ziel huilen nog, maar niemand wil WK in de rechtszaal winnen’

FIA: Aanhouden­de discussies over uitslag in Abu Dhabi schaden het imago van het kampioen­schap

Er moet volledige helderheid komen over de huidige regels in de Formule 1. Dat liet de internationale autosportfederatie FIA in Parijs weten na een vergadering van de mondiale raad. Directe aanleiding hiervoor is het controversiële slot van de Grote Prijs van Abu Dhabi, afgelopen zondag, waarin Max Verstappen (Red Bull) dankzij een sensationele inhaalactie in de laatste ronde ten koste van titelhouder Lewis Hamilton (Mercedes) de wereldtitel veroverde.

15 december