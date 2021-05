Track Record Formule 1 | Max Verstappen viert jubileum op gewijde grond

door Rik Spekenbrink



De Grote Prijs van Spanje stond toch op losse schroeven?



Het Circuit de Barcelona-Catalunya zit eigenlijk al jaren op de wip, maar het valt er niet vanaf. Steeds wordt het contract met de Formule 1 weer een jaartje verlengd. Vanaf 1991 wordt hier ieder jaar gereden, in die zin hoort de race bij het meubilair van de klasse. En eigenlijk is dat ook niet zo gek, met al die Spaanse invloeden in de Formule 1. Het zijn er komende zondag slechts duizend, maar de racefans zullen oud-wereldkampioen Fernando Alonso - terug van weggeweest - weer begroeten.

Volledig scherm Grafiek van het circuit van de GP van Spanje in de F1. © ANP Het circuit is dit jaar overigens licht aangepast. Bocht 10, La Caixa, is weer een soepel lopende knik naar links geworden, in plaats van het korte stukje rechtdoor van de laatste jaren.

Max Verstappen heeft goede herinneringen aan Spanje. Gaat hij er 2-2 van maken in de strijd met Lewis Hamilton?



Dat weet niemand, maar hij komt vanzelfsprekend graag naar dit circuit. Niet alleen vanwege de nationale sportgeschiedenis die hij er vijf jaar geleden schreef. Nadat beide Mercedessen elkaar van de baan reden, was er voor Verstappen in zijn allereerste race voor Red Bull Racing meteen champagne. Maar ook de afgelopen drie jaar stond hij er op het podium: derde, derde en tweede. Steeds achter Hamilton, die de laatste vier GP’s in Spanje won. Dat het circuit, met een mix van snelle en langzame bochten, ook Mercedes goed ligt is dan ook een understatement.

Maar Verstappen zelf scoorde alleen in Abu Dhabi (80) meer punten dan in Barcelona (73). Daarom keek hij na de moeilijke maar zeker niet mislukte Grand Prix in Portugal afgelopen weekeinde al vooruit naar de volgende race.

Gaan we het ook weer over track limits hebben dit weekeinde?

Die kans zit er wel in. Langs het circuit liggen de nodige grindbakken, daar komt een uitstapje van de baan de coureur sowieso duur te staan. Maar bijvoorbeeld in bocht 2, die nogal eens werd afgesneden nadat de eerste bocht te wijd werd genomen, wordt streng gehandhaafd op het overschrijden van de track limits.

Verstappen heeft dit seizoen geen goede ervaring met dat onderdeel van het reglement. In Bahrein moest hij na zijn op het oog winnende inhaalactie de leidende positie weer teruggeven aan Hamilton. En in Portugal werden hem een snelle ronde in de kwalificatie, achteraf goed voor pole position, en de snelste raceronde afgenomen. ,,We zijn hard getroffen door de track limits”, somberde teambaas Christian Horner.

