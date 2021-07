Track Record Formule 1 | ‘Red Bull-circuit’ in Hongarije (waarop Hamilton altijd wint)

Hongarije, dat was vorig jaar een spektakelstuk, toch?

Nou en of. Met dank aan de start in de regen en de mechanics van Red Bull. Max Verstappen verloor in de formatieronde de macht over het stuur en schoof de bandenstapel in. Maar de schade aan zijn auto bleef dusdanig beperkt dat het technische team van Red Bull er op de startgrid nog in slaagde om de Nederlander in staat te stellen aan de grand prix te beginnen. ,,Ik hoop dat er dit jaar minder actie gaat zijn onderweg naar de start, want de mechanics hebben vorig jaar een wonder verricht door mijn auto klaar te maken voor de race”, zei Verstappen daar eerder deze week nog over.

Hij startte die grand prix overigens vanaf plek zeven, maar bij de start rukte Verstappen al op naar de derde plek. Uiteindelijk werd hij tweede in Hongarije, achter Lewis Hamilton. Net als in 2019 overigens, toen Verstappen voor het eerst in zijn carrière vanaf poleposition mocht starten. Ook dat was niet genoeg om Hamilton te kloppen. De Brit won maar liefst acht keer de Grand Prix van Hongarije, waaronder de laatste drie edities van de race.

Maar wacht eens, Hamilton zei twee weken geleden toch dat dit een Red Bull-circuit is?

Dat klopt. Toen de enorme euforie van zijn overwinning op Silverstone een beetje was gezakt en de regerend wereldkampioen in zijn thuisland vooruitblikte op de Grand Prix van Hongarije, gaf hij aan dat hij dacht dat het heel moeilijk zou worden om Verstappen in Boedapest te verslaan. En dat was waarschijnlijk geen slechte poging om zichzelf in de underdogpositie te manoeuvreren. Want hoewel Hamilton de laatste drie jaar de beste was in Hongarije, bleek uit het feit dat het verschil met Verstappen slechts klein was wel dat het circuit Red Bull goed ligt.

En dat zou dit keer al helemaal zo moeten zijn. Het circuit van de Horaroring is namelijk relatief kort. Een rondje duurt slechts 4,381 kilometer. Ter vergelijking: dat is iets meer dan 1,5 kilometer minder dan een rondje op Silverstone. Met veertien bochten in die korte afstand is het circuit in Hongarije relatief bochtig. En juist daarin komt de Red Bull van Verstappen het beste tot zijn recht. Dat benadrukte de Nederlander op Silverstone nadat hij de sprintrace had gewonnen. ,,Ik moet de bochten aanvallen, want daarin kunnen we onze winst pakken”, zei hij toen.

Volledig scherm © Brunopress

Is Verstappen fysiek ook klaar om revanche te nemen op Hamilton?

Hij zegt zelf van wel. Hij vertelde eerder deze week dat hij zich goed voelt tijdens de trainingen. Hij heeft zijn lichaam getest in de simulator en heeft daar een positief gevoel aan over gehouden. Geen lichamelijke klachten, dus. En een circuit dat hem goed ligt. Prima omstandigheden om zijn rivaal in de strijd om de wereldtitel weer verder op achterstand te zetten.

Volledig scherm © ANP Graphics