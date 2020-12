Tsunoda komend jaar teamgenoot van Gasly bij AlphaTauri

Daarmee debuteert Tsunoda komend jaar in de koningsklasse van de autosport, waar hij al wel eens testritten reed op het circuit van Imola. Afgelopen week mocht hij zich laten gelden in Abu Dhabi tijdens de Young Driver Test. Afgelopen jaar eindigde de coureur als derde in de Formule 2.



AlphaTaur-baas Franz Tost over het aantrekken van Tsunoda: ,,Red Bull volgt hem al een tijdje en ik weet zeker dat hij van grote waarde gaat zijn voor het team. Ik heb hem in de Formule 2 zien rijden en hij heeft een goede mix van agressie en kennis over de techniek. Tijdens zijn testrondes op Imola in 2018 was Yuki erg constant.”



Tsunoda kan niet wachten om tijdens het nieuwe seizoen te starten. ,,Zoals veel racers is het altijd een doel geweest om in de Formule 1 te racen. Ik ben heel erg blij met dit nieuws en zal komend seizoen mijn uiterste best doen voor de vele Japanse Formule 1-fans.”



Daarmee zijn bijna alle stoeltjes vergeven. Alleen Max Verstappen heeft voor 2021 nog geen ploeggenoot.