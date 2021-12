Twee ‘Cup Finals’ voor Verstappen: ‘Max moet ervoor gaan, we gaan alles op alles zetten’

,,Max moet ervoor gaan. Hij heeft dit jaar ongelooflijk hard gewerkt, net als het hele team, om in deze positie te komen. We hebben een geweldig jaar gehad, veel races gewonnen en Mercedes eindelijk een concurrent bezorgd”, zei de Brit. ,,Iedereen in het team heeft genoten van dit gevecht en nu gaat het erom, het is alsof we twee ‘Cup Finals’ spelen. We gaan alles op alles zetten.”

Vooraf leek het nieuwe circuit in Jeddah vooral geschikt voor de krachtige motor van Mercedes en in de eerste twee trainingen op vrijdag was Hamilton ook iets sneller dan Verstappen, maar Horner zag bemoedigende dingen. ,,De bochten zijn wat krapper dan we dachten, dus het gaat niet alleen om de paardenkrachten op dit circuit. Die twee tienden verschil moeten we ergens kunnen vinden. Dit is wel het soort circuit waar Max van houdt; hoge snelheden, muren vlak langs de baan en kerbstones, daar geniet hij van.”

Als Verstappen zondag in Saudi-Arabië de race wint én de snelste ronde rijdt, goed voor 26 punten, is hij wereldkampioen als Hamilton niet verder komt dan de zesde plaats (8 punten). Wanneer de Brit buiten de punten eindigt, heeft Verstappen aan de tweede plek genoeg om de titel te pakken. De kans is echter groot dat de wereldtitelstrijd pas wordt beslist in de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi, op 12 december.

