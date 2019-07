Twee GP’s vlak na elkaar: ‘Een coureur wil de hele dag racen’

Door Rik Spekenbrink



Dat kon er ook nog wel bij. Na een rampzalig raceweekeinde met twee ‘nullen’ op zondag, schoot een dag later een truck van het Formule 1-team van Renault over een Hongaarse vangrail, zo de berm in. De chauffeurs van de vrachtwagen waren gelukkig ongedeerd, maar de timing voor het ongeluk was beroerd. Het is al een helse logistieke operatie om in een paar dagen tijd al het materiaal van de Hockenheimring naar de Hungaroring te krijgen, 976 kilometer verderop. Daar kan je dit soort tegenslagen eigenlijk niet bij hebben.



Dat ‘back to back’ racen, twee weekeinden op rij, wat brengt dat voor uitdagingen met zich mee? En wat vinden coureurs en teambazen daar eigenlijk van? Volgens oud-F1-coureur Robert Doornbos zijn er maar weinig piloten die balen dat ze na het spektakel in Duitsland meteen weer ‘moeten’. ,,Coureurs die een minder weekeinde hebben gehad, ik noem een Daniel Ricciardo, willen juist zo snel mogelijk weer in de auto stappen. Je bent zo goed als je laatste race, die zure appel kun je nu snel wegspoelen. Zeker zo’n laatste grand prix voor de zomerstop van vier weken wil je scoren, net als de laatste race van het jaar, want dat goede gevoel neem mooi mee. Eén goede prestatie en de wereld ziet er weer heel anders uit. Zeker ook voor jongens die met de druk van een aflopend contract zitten, zoals Nico Hülkenberg.”