Tweede sprintrace in Formule 1 op Monza voor GP Italië

De tweede sprintrace in de Formule 1 wordt op zaterdag 11 september op het circuit van Monza gehouden in het weekeinde van de Grand Prix van Italië. Op het befaamde Autodromo Nazionale, het snelste circuit op de F1-kalender met een lengte van 5.793 kilometer, zullen de coureurs in hun bolides waarschijnlijk achttien ronden rijden.

De eerste sprintrace ooit in de historie van de Formule 1 werd afgelopen zaterdag op het circuit van Silverstone gewonnen door Max Verstappen. Hij pakte daarmee 3 punten voor het WK en tevens poleposition voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië. In de GP-race moest Verstappen een dag later al snel uitvallen nadat hij was aangetikt door zijn Britse rivaal Lewis Hamilton en hard crashte.

Een sprintrace in de Formule 1 gaat over 100 kilometer en duurt ongeveer 25 minuten tot een half uur. ,,Het is in het leven geroepen om een ​​kort en snel racespektakel te bieden, met coureurs die van start tot finish voluit racen zonder dat ze de pits in hoeven”, aldus de Formule 1.

De derde en laatste sprintrace van dit seizoen is nog niet officieel toegekend door de F1-organisatie. De Grote Prijs van Nederland in Zandvoort staat gepland voor het eerste weekeinde in september.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.