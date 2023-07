Upgrades aan Red Bull maken Max Verstappen enthousiast in aanloop naar GP Hongarije

Red Bull is naar Hongarije gekomen met een geüpdatete auto. Het is voor het eerst dit seizoen dat het tot nu toe onverslaanbare team van Max Verstappen en Sergio Perez grote upgrades heeft doorgevoerd. Het geeft de wereldkampioen vertrouwen op een circuit waar ze volgens hem op voorhand niet het allergrootste voordeel hebben ten opzichte van de andere teams.

,,De upgrades zien er goed uit”, geeft Verstappen aan tijdens de persconferentie op de Hungaroring. ,,Normaal gesproken maakt een update de auto altijd sneller, maar het ziet er ook nog eens goed uit. Het zou ons vooral beter moeten maken in de bochten.” En dat komt goed uit. Want het circuit in Boedapest staat bekend om de ‘langzame bochten’. Je hebt er veel downforce (neerwaartse druk zorgt voor meer grip op de baan) nodig om daar snel doorheen te komen.

,,Als je naar de karakteristieken van onze auto kijkt, denk ik dat we qua pure downforce niet het allerbeste zijn”, zegt Verstappen. ,,Hier in Hongarije heb je misschien wel het meeste downforce nodig en de langzame bochten zijn niet ons sterkste punt dit jaar.”

Maar tegelijkertijd is Red Bull tot nu toe op elk circuit de beste en zouden de upgrades ervoor moeten zorgen dat dat in Hongarije ook weer ‘gewoon’ het geval is. ,,Gedurende het seizoen geef ik aan op welk gebied er nog wat te halen valt”, legt Verstappen uit. ,,Maar deze upgrade stond al heel lang gepland, eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen.”

Twaalfde zege op rij

Het zal ongetwijfeld te maken hebben met de karakteristieken van de baan in Hongarije, waar Red Bull hoe dan ook de elfde overwinning van het seizoen moet boeken. Het zou, met de race in Abu Dhabi aan het einde van vorig seizoen, de twaalfde zege op rij zijn voor het team. Als dat lukt, hebben ze het record in handen.

Dat delen ze op dit moment met McLaren, dat in 1988 ook elf grands prix achter elkaar won. ,,Dat is iets waar ik niet mee bezig ben”, reageert Verstappen. ,,Belangrijk is dat we dit weekend weer winnen, niet dat we voor de twaalfde keer op rij winnen.”

