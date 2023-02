Valtteri Bottas (33) denkt nog niet aan afscheid van Formule 1: ‘Heb nog vele jaren in me’

Valtteri Bottas is nog lang niet bezig met een afscheid van de Formule 1. De 33-jarige Fin denkt dat hij zijn loopbaan in de koningsklasse van de autosport nog met jaren kan verlengen. Voor 2023 droomt de coureur van Alfa Romeo stiekem van een podiumplaats.

,,Het doel voor dit seizoen is om hoger te eindigen dan vorig jaar en veel consistenter te zijn. We hadden vorig jaar te veel ups en downs”, zei Bottas bij de teampresentatie in Zürich. ,,Eigenlijk heb ik altijd het gevoel dat ik van elk seizoen iets nieuws leer en op die manier word je meer ervaren en beter. Ik heb ongetwijfeld nog vele jaren in me. Ik voel me goed en ben fit. Ik heb sinds het begin van mijn carrière geen enkel teken van verminderde prestaties gehad.”

Bottas was jarenlang de ploeggenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes, maar sinds afgelopen jaar komt hij uit voor Alfa Romeo. ,,Als ik kijk naar mijn levenskwaliteit en geluk, zou ik zeggen dat ik minder stress heb over bepaalde dingen en dat er op dit moment minder druk van buitenaf is”, aldus Bottas over zijn transfer.

,,Het is absoluut een andere sfeer. Het was natuurlijk leuk om te kunnen vechten voor overwinningen, maar daar werken we nu aan met dit team. Ik droom ook altijd stiekem van het podium, dus laten we eens kijken of dat lukt.”

