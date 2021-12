Van Alonso tot Leclerc: Verstappen overladen met complimenten door Formule 1-coureurs

,,Het was een epische race en een episch kampioenschap”, zei tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. ,,We hadden twee rivalen die met evenveel punten de laatste race in gingen en in de laatste ronde nog wiel tegen wiel aan het vechten waren. Dat is ongelooflijk.” De 40-jarige Spanjaard, die dit jaar bij Alpine terugkeerde in de Formule 1 en met 81 punten op de tiende plaats in het WK eindigde, complimenteerde Verstappen. ,,Het was een kwestie van tijd tot hij wereldkampioen zou worden. Hoewel hij in deze race wat geluk had, is hij in mijn ogen de verdiende kampioen.”



Verstappen bezorgde Red Bull de vijfde wereldtitel, nadat Sebastian Vettel tussen 2010 en 2013 vier keer op rij het WK had gewonnen. ,,Ik ben blij voor Max”, zei de 34-jarige Duitser, die nu voor Aston Martin rijdt. ,,Lewis en Max verdienden het beiden om kampioen te worden. Het kwam neer op de laatste ronde en het had beide kanten op kunnen gaan. Voor Lewis is dit heel jammer, hij had een geweldig einde van het seizoen.”

Twee oud-teamgenoten van Verstappen, Carlos Sainz en Pierre Gasly, keken enigszins jaloers naar de prestatie van de Nederlander. ,,Het maakt me een tikkeltje melancholisch”, zei de Spaanse Ferrari-coureur, die in 2015 samen met Verstappen bij Toro Rosso (nu AlphaTauri) debuteerde in de Formule 1. ,,We reden samen ons eerste jaar in de Formule 1 en nu is hij wereldkampioen. Ik kijk op een goede manier tegen hem op. Ik weet nu dat het mogelijk is om je dromen waar te maken.” Sainz eindigde in Abu Dhabi als derde, achter Verstappen en Hamilton.

De Fransman Gasly, die in 2018 en 2019 bij Red Bull teamgenoot was van de Nederlander, zei heel blij te zijn voor Verstappen. ,,We groeiden samen op in de racewereld. We wisten dat hij op een dag wereldkampioen zou worden en nu is het hem gelukt. Hij heeft het verdiend”, aldus de 25-jarige coureur van AlphaTauri, het ‘zusterteam’ van Red Bull. Gasly eindigde met 110 punten als negende in het WK.

Verstappen kreeg ook complimenten van Ferrari-coureur Charles Leclerc. ,,Het was tot de laatste ronde een krankzinnig WK. Geweldig voor de Formule 1, iets beters was niet mogelijk voor deze sport. Felicitaties aan Max, hij was ongelooflijk”, aldus de 24-jarige Monegask.

