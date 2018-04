Van der Garde co-commentator F1 naast Mol

Dat maakte Van der Garde vanavond zelf bekend in Peptalk. ,,Spannend", zei de Amsterdammer over de nieuwe uitdaging. ,,In elk land zit tegenwoordig wel een ex-Formule 1-coureur naast de commentator. Ik denk dat het wel goed is als je er iemand bij hebt zitten die precies kan vertellen wat er gebeurt in de auto en wat een coureur op het stuur aan het doen is. Ik kijk er echt naar uit."