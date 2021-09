Van uitzinnig oranje feest naar sobere Italiaanse afspraak, mét duizenden Verstappen-fans

Monza, dat wordt afkicken na Zandvoort?

Na het intense oranje feest wordt het even wennen, ja, deze Italiaanse Grand Prix. Na al dat oranje kleurt het in Noord-Italië natuurlijk massaal rood. Hoewel, massaal… De kaartverkoop op Autodromo di Monza zou nog niet storm lopen, zo berichten de Italiaanse media. Slechts de helft van de 120.000 kaartjes mogen worden verkocht, vanwege de strenge coronaregels. Maar voor de zondag zijn pas zo’n 15.000 à 16.000 kaarten verkocht.

,,Waarvan een derde aan Nederlandse fans van Max Verstappen’‘, meldt Angelo Sticchi Damiani, president van de Italiaanse autosportfederatie. In Gazzetta dello Sport legt hij uit dat de eerste editie na een race zonder publiek niet makkelijk is. ,,De ticketverkoop is pas op 5 augustus begonnen, wederom brengt deze race grote verliezen met zich mee. We respecteren de regels van de overheid, maar zonder de steun van de regio Lombardije was organiseren onder deze omstandigheden niet mogelijk geweest.‘’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Amper publiek dus, maar wél een sprintrace!

Zeker, de tweede in de Formule 1-historie. Na de aftrap op Silverstone wederom een aangepast weekend in Italië, onder het mom van testen voor een betere toekomst van de sport. Vrijdag trainen en meteen kwalificeren, zaterdag trainen en een sprintrace en zondag de hoofdrace. Max Verstappen won begin juli de eerste sprintrace in Engeland, maar een dag later belandde hij al tijdens de eerste ronde van het hoofdnummer in de bandenstapel na een clash met rivaal Lewis Hamilton. ,,De atmosfeer in Zandvoort was ongelofelijk mooi met de uitzinnige fans, die we helaas niet in groten getale gaan zien in Monza. Maar daar wordt de uitdaging op een uniek, historisch circuit niet minder mooi van’‘, vertelt Mercedes-teambaas Toto Wolff. ,,Ik verwacht met dit format opnieuw een heerlijk weekend vol actie.‘’

Volledig scherm Het circuit van Monza. © ANP

Monza, wat is dat voor baantje?

Een moeilijke voor Max Verstappen en Red Bull Racing, van oudsher. Een van de weinige circuits waar Verstappen nog niet op het podium stond. Zes keer gereden, beste resultaat een vijfde plaats. ,,Ik verwacht opnieuw dat die baan Mercedes wat beter ligt’‘, zegt Verstappen zelf. ,,Dit is is niet onze fijnste baan gebleken, de laatste jaren. Maar we zijn wel veel competitiever nu, dus je weet nooit. Deze baan ziet er op papier heel eenvoudig uit, maar het is toch bijzonder lastig om er een perfecte ronde af te leveren met weinig downforce en de lange remzones.‘’

Laatste winnaar op Monza?

Pierre Gasly, die voor een gigantische verrassing zorgde, vorig jaar. De Fransman hoopte dat die zege hem terug in een topauto zou brengen, maar Gasly verlengde deze week zijn contract bij Alpha Tauri en blijft dus zitten waar hij zit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.