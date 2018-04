'Vechtend is Mercedes toch wel kwetsbaar'

Quote Vechtend is Mercedes kwetsbaar Giedo van der Garde Door Arjan Schouten



De start in Melbourne is achter de rug, één race gehad. Wat weten we nu eigenlijk voorafgaand aan race twee in Bahrein al over de pikorde vooraan?



Allard Kalff: ,,Dat die niet erg veranderd is. Dat Mercedes uiteindelijk nog steeds het beste pakket heeft, met Ferrari en Red Bull op het vinkentouw. Wat vooral veranderd is, is dat gat tussen Ferrari en Red Bull van begin 2017, dat gat is er nu niet. Je kunt je zelfs afvragen of ze niet gelijkwaardig zijn. Puur kwalitatief is Mercedes ijzersterk, daar ben ik niet van geschrokken. Die hebben nog steeds een voorsprong. Daar hebben ze van de winter ook bekend gemaakt dat ze in de kwalificatie 1000 pk hebben. Geen grootspraak, denk ik. Dat Lewis Hamilton ontkent dat hij een speciale kwalificatiemodus heeft? Tja, dat zou ik ook zeggen.. Het gat is er gewoon. Hij staat er gewoon een halve seconde voor in Q3. Een stopwatch liegt niet, dus je hoeft er geen Einstein voor te zijn om te begrijpen dat ze daar iets extra’s hebben.’’



Giedo van der Garde: ,,Wat toch ook wel interessant was om te zien, is dat ze bij Mercedes ook tegen dingen aan liepen. Leuk en aardig dat je op pole position staat, maar uiteindelijk moet je ook winnen. Wel interessant om te zien dat qua koeling niet alles op orde was daar, dicht achter een andere auto. En dat de voorvleugel niet optimaal werkte. Als ze er eenmaal voor zitten, zijn ze bij Mercedes oppermachtig. Maar vechtend zijn ze toch wel kwetsbaar.’’

Over Max Verstappen en Red Bull Racing, wat kunnen die dit seizoen gaan doen? Die ene vrije ronde van Daniel Ricciardo in Australië zag er wel overtuigend uit.

Van der Garde: ,,Die ene ronde was sowieso goed. Ze rijden ook heel clean, heel zuinig op de banden. Als je die lang heel houdt, met een goede knal op het einde, dan ga je gewoon hard. Ricciardo was ‘all over’ Kimi Raïkkönen, maar inhalen bleek in Melbourne totaal niet mogelijk. Maar ik zie Max en Ricciardo in Bahrein sowieso meestrijden om het podium.’’

Kalff: ,,Zonder dat hele kleine foutje in de kwalificatie had Verstappen ook al in Australië op de eerste rij gestaan. Dan had je een heel andere race gehad. Dan nog denk ik wel dat Hamilton de snelste was geweest, maar goed. Apart is wel dat ze bij Red Bull in Melbourne op de hardere van de twee zachte banden van start gingen, maar het voordeel om daarmee lang door te rijden bleef een beetje uit. Pech ook met die spin van Max natuurlijk. Maar als ze wel lang door hadden kunnen rijden, had Max ook geluk kunnen hebben met die safety car. Nu was zijn zesde plaats een optelsom van alles wat hij tegenkwam. Dus ook Bahrein staat of valt alles weer met de kwalificatie, die is cruciaal. Met het verschil dat inhalen iets minder moeilijk is daar.’’

Geef de lezer even wat hoop. Inhalen is mogelijk in Bahrein?

Van der Garde: ,,Dat kan zeker. Lange rechte stukken, beetje ‘stop en go’ circuit. Ik weet niet of de FIA nog een extra drs-zone erin zet, hopelijk wel. Melbourne was een saaie race. Ik had een feestje ervoor, ben zelfs in slaap gevallen tegen het einde. Tijdens Bahrein zit ik in de studio van Ziggo dus val ik sowieso niet in slaap. Lijkt me niet zo’n goed plan…’’

Kalff: ,,Wat mij wakker hield, was het foutenfestival. Bij Mercedes, bij Haas, ook daar kijk ik voor. Wat Bahrein betreft, daar is inhalen minder onmogelijk dan in Melbourne, al hadden we daar vijf jaar terug ook gewoon nog zo’n dertig inhaalacties, hoor. Het huidige reglement en de auto’s maken het lastig. Wat Bahrein wel als voordeel heeft, is dat als je daar enorm verdedigt, je uiteindelijk altijd in een situatie belandt dat je de prijs daarvoor betaalt. Je kunt iemand op een gedeelte van de baan laten rijden, waar je niet wil rijden. Waardoor je zelf in een betere positie zit. Dat maakt het interessant, het is net schaken.’’

Podcast