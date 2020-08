Verschil tussen Verstappen en Albon is onwenselijk groot

Vettel raakt zelfver­trou­wen kwijt: ‘Iets fundamen­teel mis met de auto of met mij’

3 augustus Sebastian Vettel zit in een diep dal. De Duitser, die tussen 2010 en 2013 namens Red Bull vier wereldtitels in de Formule 1 veroverde, figureert dit seizoen in zijn Ferrari. Hij was alle races praktisch onzichtbaar en eindigde gisteren in de Grand Prix van Groot-Brittannië slechts als tiende. ,,Ik heb geen zelfvertrouwen, geen gevoel met de auto. Alles wat ik probeer, pakt verkeerd uit", klaagde de Duitser na de race op Silverstone.