Verstappen aast op zege, koppositie WK én doorbreken van magische barrière

Door Arjan Schouten



Alain Prost in 1984. Niki Lauda in 1985. Max Verstappen in 2021? Wordt dat het rijtje voor de geschiedenisboeken? De voortekenen zijn uiterst gunstig. Als vanmiddag om iets na de klok van drie eindelijk weer de Formule 1-lichten doven boven het asfalt van Zandvoort, geniet Verstappen het mooiste uitzicht. Geen auto’s van concurrenten voor zijn neus, op weg naar de illustere Tarzanbocht. Precies waar hij vooraf op hoopte.

Het absolute droomscenario. Op poleposition starten aan de thuisklus, in een orkaan van geluid aan de Noordzeekust en alleen maar oranje om hem heen. ,,Maar het wordt dus écht geen makkie’’, waarschuwde de 23-jarige Limburger al. ,,We hebben hier nog nooit een race gereden en dit circuit is héél zwaar voor de banden. Er kan nog zoveel gebeuren. Nieuwe banen brengen altijd chaos.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Allemaal waar, maar reken maar dat de coureur van Red Bull Racing voorafgaand gedroomd heeft van deze uitgangspositie. De eerste slag is al geslagen, op een baan waar inhalen volgens alle coureurs schier onmogelijk is. Dus kan je maar beter van voren beginnen aan de klus waarin de WK-punten verdeeld worden.

Wél een fikse tegenvaller: naast en achter hem staan wederom twee Mercedessen. Lewis Hamilton op P2, Valtteri Bottas op P3. En Sergio Pérez start na een compleet mislukte kwalificatie pas als zestiende, dus kan de Mexicaan geen rol spelen voor Verstappen. ,,Met die twee Mercedessen meteen achter ons die de opties kunnen splitsen, moeten we echt onze eigen race rijden en focussen op ons eigen plan,” beseft teambaas Christian Horner, licht bevreesd voor de numerieke meerderheid van de directe concurrentie.

Quote Al die verwachtin­gen… Ik weet wat ik van mezelf verwacht, ga altijd van mezelf uit. Max Verstappen

Belangrijkste deel van Red Bulls plan? Een rimpelloos vertrek. ,,Dat wordt dé sleutel’’, verwacht Verstappen, die na Lewis Hamilton (meermaals in Silverstone) de tweede coureur sinds 2015 kan worden die binnen de eigen landsgrenzen een Grand Prix in de koningsklasse wint. Iedereen kijkt naar hem, iedereen verwacht een zege. ,,Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Net als dat pole dat niet was’’, aldus Verstappen, die beseft dat heel Nederland meeleeft. ,,Dit is een super evenement voor heel het land, mooi ook dat de koning komt kijken. Maar al die verwachtingen... Ik weet wat ik van mezelf verwacht, ga altijd van mezelf uit.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bijna 70.000 mensen in Zandvoort en miljoenen Nederlanders voor de televisie mogen dan met niets minder dan een historische zege in de Dutch GP tevreden zijn, verwikkeld in een hevig WK-gevecht met Lewis Hamilton legt Verstappen (drie punten achter in het kampioenschap na twaalf races) de lat zelf niet minder laag. Pole was voor zaterdag het droomscenario. Winst én terug aan de macht in het WK, dát is het ultieme doel voor dit weekend in eigen land.

Een zeventiende Formule 1-zege zou meteen betekenen dat Verstappen na vandaag de coureur is met de meeste zeges zonder wereldtitel, die twijfelachtige eer deelt hij nu nog met de Brit Stirling Moss. Nog een fijne statistiek: negen rondjes aan kop blijven en Verstappen breekt in zijn eigen vaderland door de barrière van 1000 Formule 1-rondjes aan de leiding.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.