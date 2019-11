Verstappen achter Mercedessen en Ferrari's in tweede training

De tweede training was de oefensessie die het meest representatief was voor de rest van het weekend in Abu Dhabi en dus de ‘zuiverste’ data opleverde. Deze werd namelijk op hetzelfde tijd verreden als de kwalificatie morgen en de race op zondag. Toen de vlag gezwaaid werd voor het einde van de training, was het net als eerder op de dag Bottas wiens naam bovenaan stond met een tijd van 1.36,256. Ditmaal gevolgd door Hamilton, beide Ferrari’s en de Red Bulls met Verstappen op P5 (1.36,807).

Tijdens de training viel op dat een aantal mannen het lastig hadden in bocht 19, de bocht waar Sebastian Vettel in VT1 crashte. De belangrijkste gebeurtenis was echter onomstreden de klapper van Grosjean en Bottas. De Fransman stuurde volle bak in terwijl Bottas aan zijn binnenkant zat, met een fikse klapper en code rood tot gevolg. In de nasleep van de sessie zal ongetwijfeld veel gezegd worden over wie de meeste schuld had aan deze totaal onnodige crash.