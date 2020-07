Verstappen achter Mercedessen in eerste training van het seizoen

Het leek alweer eeuwen geleden dat de coureurs los hadden mogen gaan op het asfalt, maar daar was vanochtend weinig van te zien. De eerste vrije training bij de eerste van twee opeenvolgende weekenden op Spielberg was er een zoals we die inmiddels gewend zijn. Out laps, dan een korte pauze om vervolgens aan de slag te gaan met het verzamelen van informatie. Dat deed Verstappen, winnaar van de vorige twee races op het thuiscircuit van zijn team, aanvankelijk door veel rondes op de hardste band te rijden.



Al snel nadat het in Oostenrijk stopte met druppelen en coureurs overgingen op softs, eiste Mercedes de bovenste plekken op. Een serieuze poging van Verstappen liet vervolgens lang op zich wachten, maar die kwam er toen hij na even eerder gespind te zijn 1.05,418 op de klokken zette. In het resterende kwartier veranderde er niets meer, waardoor de teller voor de Limburger bleef staan op 36 afgelegde rondes en P3.