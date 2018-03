Verstappen: Al had ik dertig pk extra, dan nog kwam ik er niet voorbij

,,Ik had na vijf rondes enorm veel last van overstuur", verklaart Verstappen bij Ziggo. ,,In de eerste bocht brak de auto uit. Het team zag tijdens mijn pitstop ook wat schade en was ook verbaasd dat ik toch nog de goede rondetijden kon vasthouden. Er was namelijk van alles afgebroken. Al voor de spin."



Verstappen viel terug naar een achtste plek en kon door de uitvalbeurten van de Haas-coureurs opklimmen naar de zesde plek. Hij zat lang op de staart van Fernando Alonso, maar hij kwam de McLaren niet meer voorbij. ,,Je kan hier gewoon niet inhalen, ook al ben je een seconde sneller. Dat wisten we. Al had ik dertig pk extra gehad, dan nog kom je er niet voorbij."