Verstappen begint met vierde tijd, Ferrari's het snelst

Lange tijd was het een vrije training uit het boekje, zoals we die dit seizoen meestal zien. De coureurs reden hun rondjes en voorzagen de teams van de benodigde informatie, zonder dat er al te veel gebeurde. Tot aan twee minuten voor het einde, toen Valtteri Bottas ineens in de grindbak stond. Hij miste de bocht, maar slaagde er nét in zijn Mercedes uit de banden te houden. Daniel Ricciardo maakte op zijn beurt een spin in de slotseconden.



Een ander opvallend moment kwam van Kevin Magnussen, wiens Haas het na 20 minuten begaf. Het euvel aan zijn wagen was echter alweer snel verholpen, waardoor ook hij nog een uur kon trainen.



Ook op Hockenheim speelde het weer een rol in de eerste oefensessie. De temperatuur liep gedurende de sessie op tot 35 graden en bijvoorbeeld Verstappen vertelde over de boordradio dat zijn banden al snel aan het oververhitten waren. Het leidde er tevens toe dat het publiek beschutting zocht en de tribunes die in de volle zon liggen veelal leeg bleven. In vrije training 2 (vanmiddag om 15.00 uur) is de verwachting dat het nog warmer is, maar voor zowel de kwalificatie van morgen als de race van zondag is een aanzienlijke kans op regen voorspeld.