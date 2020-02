Verstappen blij met resultaten tests: ‘Echt een stap vooruit gemaakt’

Door Rik Spekenbrink



,,Is dit nieuw”, vroeg Max Verstappen, voordat hij vanmiddag neerplofte op de witte bank in de persconferentiezaal van Circuit de Barcelona-Catalunya. Ja, de Formule 1 vond het hoog tijd om de twee testweken wat professioneler aan te pakken. Met dagelijks een kleine talkshow, waarin de belangrijkste mensen uit de sport aan het woord kwamen en ook de media hun vragen konden stellen. Zo ook op de slotdag, aan Verstappen en zijn teambaas Christian Horner.



De setting kan nog zo ontspannen zijn, beiden zijn zo gepokt en gemazeld dat ze zich heus niet laten verleiden tot al te straffe uitspraken. In een stief kwartiertje passeerde de belangrijkste thema’s de revue: de testweken, de ‘RB16’, het Corona-virus en Zandvoort. Behendig slalomde Verstappen tussen de vragen door. De rode draad in zijn verhaal: optimisme. Meer dan bij bijvoorbeeld Ferrari, eerder in de week in dezelfde zaal. ,,Het voelde goed deze twee weken, de auto is duidelijk verbeterd ten opzichte van vorig jaar”, opende Verstappen. ,,Echt een stap vooruit. Maar dat moest ook, en hadden we verwacht.”