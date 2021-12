Verstappen briest na straf: ‘Het is ongelofelijk, voor mij is dit geen Formule 1'

Red Bull-teambaas Christian Horner prees Verstappen na afloop van de chaotische GP om zijn vechtlust. ,,Mercedes heeft de vorm, maar Max heeft gevochten als een leeuw. Hij gaf werkelijk alles”, zei de Brit, die lijdzaam toezag dat Verstappen tijdens de race de koppositie moest afstaan Hamilton nadat de Nederlander had afgesneden bij een inhaalpoging van de Brit van Mercedes.



De Nederlander kreeg voor die actie ook nog eens 5 seconden tijdstraf. ,,Die straf was te zwaar. Het was toch al zo moeilijk de race te managen omdat er veel puin op de baan lag en er telkens moest worden ingehouden door de gele vlaggen”, meende Horner, die ook weinig begreep van de botsing tussen Hamilton en Verstappen. ,,We hadden de wedstrijdleiding duidelijk te kennen gegeven dat Max de eerste positie zou teruggeven, dus dat Lewis achterop bij Max reed was frustrerend en heel vervelend. We hebben nog niet naar de schade gekeken, maar het was een flinke klap.”



Door zijn derde zege op rij is Hamilton in punten op gelijke hoogte gekomen met Verstappen in de titelstrijd. Beiden staan op 369,5 punten met nog één race te gaan. “Het wordt dus beslist in Abu Dhabi. Laten we hopen op een eerlijk gevecht, ik durf de uitkomst niet te voorspellen.”