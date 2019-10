Verstappen: De monteurs kunnen alvast een echtscheiding aanvragen

,,Ik ben het niet eens met 22 races in een jaar", zei Verstappen tegen Autosport. ,,Ik vind dat we de beste circuits eruit moeten nemen. Ik snap dat ze geld willen verdienen, maar we moeten ook rekening houden met de monteurs. Zij arriveren op maandag of dinsdag en bouwen alles op, terwijl de grote bazen op zaterdag komen en misschien nog even tussendoor naar huis vliegen. Voor hen is het geen probleem. Zij kunnen makkelijk 30 races doen, want ze zijn maar drie dagen per raceweekend weg."



Verstappen heeft vooral te doen met de monteurs. ,,Voor de meeste mensen duurt een raceweekend vijf of zes dagen en dan klaag ik nog niets eens namens ons", verwijst hij naar de coureurs. ,,De monteurs kunnen alvast een echtscheiding aanvragen, als het meer races worden."