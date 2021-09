Verstappen: ‘De verwachtingen waren torenhoog, prachtig dat het is gelukt’

Max Verstappen bracht Zandvoort vanmiddag in extase door op indrukwekkende wijze de eerste Dutch Grand Prix in 36 jaar te winnen. In een spannend duel rekende hij af met Lewis Hamilton, van wie hij bovendien de leiding in de WK-stand overneemt.

,,Natuurlijk zijn er hoge verwachtingen als je hier komt”, zei de door een oranje legioen van 70.000 mensen aangemoedigde coureur. ,,De fans willen dat je wint, maar zo eenvoudig is dat niet. Je ziet dit hele jaar al dat Mercedes zo dicht op ons zit. Om dan te leveren aan het einde van de dag, is heel bevredigend. Het was goed om vanaf pole te kunnen starten, maar om dan ook in de race af te rekenen met Mercedes, is fantastisch. En dat voor het oog van al die fans en de koning. Het was een vermakelijke dag.”

Verstappen begon vanaf pole, met Hamilton naast hem op de eerste startrij. Die hield hij achter zich door als eerste de Tarzanbocht in te duiken. ,,De start was belangrijk, we deden alles goed. Mercedes maakte het ons lastig, maar we hebben het keurig gecounterd.”

Hamilton gaf zich overigens niet zomaar gewonnen en hield de hele wedstrijd de druk op Verstappen. ,,De verschillen waren de hele race heel klein”, erkende de 23-jarige winnaar. ,,Je moet naar je banden kijken en zorgen dat je het gat boven de 3 seconden houdt, zodat je ze voor kan blijven als ze een undercut proberen.”

Op de vraag of hij wel beseft wat hij los heeft gemaakt in Nederland, laat Verstappen zien toch niet helemaal mee te gaan in de feestvreugde. Volgende week staat op het circuit van Monza namelijk al weer de volgende race op het programma. ,,Als we het kampioenschap maar winnen, dat is het allerbelangrijkste.”

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © REUTERS

