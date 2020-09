Verstappen: Dit was een van mijn beste kwalificaties ooit

Uiteraard was Max Verstappen goed gehumeurd in de persconferentie na de kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland. Plek 2, met op papier een gunstige bandenstrategie voor morgen. ,,De beste manier voor ons om aan de race te beginnen.”

Door Rik Spekenbrink



Verstappen antwoordde bevestigend toen hem werd gevraagd of dit één van zijn beste kwalificaties uit zijn racecarrière was. ,,Ik denk het wel.” Hij had voorspeld dat het wel eens moeilijk zou kunnen worden om vanaf de tweede startrij te mogen vertrekken. Dus dat hij morgenmiddag in Sotsji vanaf de eerste mag rij vertrekken, was pure winst. ,,Een grote verrassing”, erkende Verstappen. ,,We hebben ons sterk verbeterd van vrijdag op zaterdag, en zelfs nog binnen de kwalificatie zelf. In die laatste vliegende ronde had ik echt goed grip. Dat was echt een mooie ronde.”

Lewis Hamilton start de race vanaf pole position, voor de 96 ste keer in zijn carrière. Maar, door geworstel in Q2, doet hij dat wel op de rode band. Die slijt veel harder dan de medium compound waar Verstappen op begint, net als Valtteri Bottas vanaf plek drie overigens. Toch waagde Verstappen zich niet aan al te grote woorden over zijn kansen om de race in Rusland te winnen. ,,Ik denk dat Mercedes nog altijd een iets betere race pace heeft dan wij. Ik start ook vanaf de vuile kant van startfinish. Dus laten we eerst maar eens zorgen dat ik goed weg kom, vol gas bij voorkeur”, refereerde hij aan zijn mislukte racestart twee weken geleden op Mugello. ,,Het is na twee uitvalbeurten ook vooral belangrijk om punten te scoren”, gaf hij zijn intenties al enigszins bloot.

Hamilton was, voor iemand op pole position, juist niet zo tevreden. Hij noemde Q2 ‘verschrikkelijk’. ,,Maar het had nog veel erger kunnen uitpakken, ik had de top 10 niet eens kunnen halen. We hadden geluk met de timing. Maar het was allemaal erg haastig en paniekerig”, doelde hij op dat middelste deel van de kwalificatie. Eerst werd zijn rondetijd afgenomen voor het overschrijven van de track limits, daarna was hij door een ‘code rood’ genoodzaakt in ruim 2 minuten tijd een outlap te doen én een tijd te noteren.

Met nog net een seconde op de klok kon Hamilton pas aan zijn ronde beginnen in Q2, op de zachtste band dus. Hij voorkwam een blamage ternauwernood. ,,Daarna móest ik in Q3 wel leveren, ik had geen andere keuze. Pole position is op dit circuit helemaal niet ideaal, dat is het nooit geweest, met die lange gang naar bocht één en twee. Maar voor pole position gaan wij altijd. Ik verwacht wel dat één van deze twee me voorbij scheurt morgen”, doelde hij op Verstappen en Bottas. ,,Ik moet me maar op mijn eigen race focussen en vanavond eens goed nadenken over de te kiezen tactiek.”

Hamilton leek nog even een straf boven het hoofd te hangen. Hij moest zich bij de stewards melden omdat hij na het overschrijden van de track limits niet op de juiste wijze terugkeerde op de baan. De stewards oordeelden echter dat hij er geen profijt uit had gehaald, omdat de tijd toch al was geannuleerd, waardoor de Brit morgen gewoon vanaf pole mag starten.

Volledig scherm Lewis Hamilton moest onder grote druk een tijd neerzetten in Q2. © EPA

