Verstappen dolgelukkig met pole: ‘Jullie hebben goed werk afgeleverd’

In de kwalificatie verliep voor Verstappen in elk geval alles naar wens en dat biedt veel perspectief voor de race. ,,Het was een genot om in deze auto te rijden vandaag. Jullie hebben goed werk afgeleverd. En op een circuit waar we het toch moeilijk hebben gehad. We hebben vandaag geen punten gescoord, maar gaan proberen morgen de 25 punten te scoren die we vorige race in Bakoe hebben verloren.”