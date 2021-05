‘Verstappen en Hamilton blijven op het randje racen’

Max Verstappen en Lewis Hamilton durven in de Formule 1 dit seizoen tot het uiterste te gaan omdat ze elkaar vertrouwen in de man-tegen-man gevechten op de circuits. Dat zeggen de twee grote rivalen in de aanloop naar de Grote Prijs van Spanje, zondag in Barcelona.

,,Ja, het is tot dusver echt gaaf geweest”, beaamt Verstappen, die tijdens de eerste Grand Prix’ van het seizoen met zijn Red Bull de Mercedes van Hamilton in de races diverse keren ternauwernood te snel af was. ,,Dat komt ook vooral omdat je tegen een coureur rijdt van wie je weet dat je bij hem tot het uiterste kunt gaan. Ik denk dat we echt superhard kunnen racen doordat we elkaar vertrouwen.” Hamilton zegevierde uiteindelijk wel twee keer tegenover eenmaal voor Verstappen.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, die afgelopen zondag in Portugal zijn 97e GP-zege behaalde, is het eens met Verstappen. ,,Ja, dat klopt”, geeft de Brit grif toe. ,,Het komt van nature aan op respect. Ik denk dat we beiden heel, heel hard willen racen, maar op een sportieve manier. Daardoor krijg je geweldige races, met geweldige coureurs. Ik denk dat we het netjes zullen houden, maar dat we ook op het randje zullen blijven racen. Maar ik denk niet dat één van ons plannen heeft om nog dichter bij elkaar te komen met onze wagens dan we nu al zijn geweest.”

Verstappen: ,,We zijn inderdaad met elkaar al heel ‘close’ geweest, maar het was allemaal ingecalculeerd. Lewis heeft nooit gedacht van ‘oh, nu gaan we crashen’ of zoiets. Ik heb altijd het volste vertrouwen dat we elkaar voldoende ruimte laten.”

