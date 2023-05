Verstappen geeft duidelijk signaal af aan Pérez, Alonso en de rest: ‘Red Bull en Max domineren elke race’

Column Arjan Schouten | In Saoedi-Ara­bië verkoop je je ziel, in de VS je imago

Columnist Arjan Schouten vond dat de Formule 1 best wat minder stoffig mocht. Maar na drivers entrance voor de Grand Prix van Miami weet hij het zeker: dit slaat door. ,,Bij de tiende coureur ben ik maar even de was gaan vouwen.”