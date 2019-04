Verstappen: Goed dat we het probleem gevonden hebben

Door Arjan Schouten



Na de hoopgevende opener in Australië was het tweede optreden in Bahrein voor Max Verstappen en Red Bull Racing teleurstellend. Een vierde plaats, maar het tempo was minder en de Limburger had genoeg te klagen over zijn auto. ,,We hebben daar het hele weekend een fout gemaakt in de set-up en dat hielp zeker niet mee”, weet Verstappen nu, die in de paddock van Sjanghai voorafgaand aan zijn vijfde Grote Prijs van China weer voor de media verscheen. ,,Zondagavond kwamen we er na de race in Bahrein al achter was het probleem was. En tijdens mijn test daar (de dinsdag na de race, red.) was het alweer goed.”



Heel gedetailleerd wilde de Nederlander natuurlijk niet ingaan op wat precies de ‘mechanische fout’ was op het woestijncircuit van Bahrein. Alleen zei hij dat het niet de voorvleugel betrof. ,,Er was gewoon iets fout gemonteerd. Iets wat je in de fabriek al monteert en waar je vervolgens het hele raceweekend niet meer aankomt. En zet je iets verkeerd, dan is het heel lastig een goede balans te vinden”, aldus Verstappen die tijdens het raceweekend bleef klagen over de matige balans van zijn RB15. ,,Het is niet een heel groot drama, zoveel is er echt niet aan de hand. Ik geloof niet dat fundamenteel iets verkeerd zit. Bijvoorbeeld tijdens de test in Bahrein voelde de auto al veel beter aan. Goed dat we het probleem gevonden hebben.”



En dan, met een glimlach: ,,Hier in China wordt natuurlijk dubbel gecheckt of het nu wel goed gemonteerd is. Dat heb ik wel even aangegeven, ja. Om te lachen, natuurlijk.’’