Verstappen grijpt naast zege in openingsrace na zinderend duel met Hamilton

Hamilton was in ronde 14 de eerste die naar binnen kwam voor een bandenwissel. Hij koos de aanval en gaf duidelijk gas in zijn eerste rondes op nieuw rubber. In korte tijd had Hamilton genoeg tijd gewonnen om Verstappen voor te blijven, als die zou ‘pitten’. Die deed dat in ronde 17 en kwam liefst zeven seconden achter de Brit terug op de baan. Waar Hamilton op de harde band reed, koos Verstappen voor medium. De Nederlander was sneller, hij verkleinde de marge elke ronde.



Een direct gevecht bleef nog uit, want toen Verstappen zich aan de staart van Hamilton meldde, ging die alweer naar binnen voor verse banden. Verstappen nam de leiding weer over, maar zag vervolgens zijn voorsprong juist per ronde afnemen. Het gat was te klein om zelf een tweede stop te maken zonder de leiding te verliezen. Verstappen wilde desondanks zo lang mogelijk wachten met zijn tweede wissel. Die kwam met nog zestien ronden te gaan. Met nieuwe, harde banden onder zijn Red Bull ging Verstappen op jacht naar Hamilton, die ruim acht seconden voor hem lag. Al snel slonk het gat en diende hét gevecht zich aan.