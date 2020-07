Verstappen: ‘Heb het geprobeerd, maar we waren te langzaam’

‘We willen meedoen voor het WK, dan moet je winnen’

17:45 Zijn podiumplaats in Oostenrijk was een flinke verbetering ten opzichte van de uitvalbeurt van een week eerder. Maar de derde plaats achter beide Mercedessen leerde Verstappen ook waar hij staat. ,,We zijn gewoon nog te langzaam, dus moeten we aan de slag.”