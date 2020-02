Verstappen heeft goede dag in Barcelona met 84 rondes en tweede tijd

Kubica de snelsteMax Verstappen heeft een productieve en goede testdag gehad op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Bij de start van de tweede testweek zette de 22-jarige coureur van Red Bull de tweede tijd neer en de snelste in de middagsessie. Verstappen was in vier uur tijd goed voor 84 rondes.

Verstappen klokte aan het eind van de middag een rondje van 1:17.342. Het circuit in Barcelona is 4,6 kilometer lang. De 35-jarige Pool Robert Kubica (Alfa Romeo) zette in de ochtendsessie de snelste tijd van de dag neer: 1:16.942. De tweede tijd in de ochtendsessie was voor Alexander Albon en dat was een flinke verrassing, want zijn RB16 stond de eerste drie uur van de ochtendsessie nog binnen vanwege technische problemen. Albon kwam in het laatste uur van de ochtend nog wel tot 29 rondes. Vijf minuten voor het einde van de middagsessie kwam Verstappen ook stil te staan met de nieuwe RB16, maar dat kwam vermoedelijk door een lege tank.

Vorige week werd duidelijk gedomineerd door Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, maar vandaag noteerden het duo respectievelijk de zevende en negende rondetijd van de dag. Bottas was met 90 rondes wel de meest productieve coureur in de middag. Hamilton reed in de ochtend net een ronde minder.

Formula 1 on Twitter 🏁 CLASSIFICATION (END OF DAY 4) 🏁 P1 for Kubica 💪 Solid lapping all-round for our 1️⃣9️⃣ runners #F1 #F1Testing

Verstappen morgenochtend weer in actie

Verstappen en Albon komen morgen en overmorgen ook allebei in actie. Dit gebeurt dan opnieuw van 9.00 tot 13.00 uur (ochtendsessie) en van 14.00 tot 18.00 uur (middagsessie). Verstappen rijdt morgen in de ochtend en vrijdag in de middag. De meeste teams kiezen ervoor om een coureur in de ochtend te laten rijden en de andere in de middag. Haas deed dat vandaag niet, waardoor Romain Grosjaen met 107 rondes vandaag veruit de meest productieve coureur was.

De eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het programma op zondag 15 maart. In Melbourne wordt dan de Grand Prix van Australië gehouden, maar ook in de Formule 1 zijn er flink wat zorgen over het coronavirus dat de hele (sport)wereld in zijn greep lijkt te hebben.

Volledig scherm Alexander Albon. © EPA

Volledig scherm Lando Norris. © BSR Agency